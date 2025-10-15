Стародубцева проиграла Бенчич во втором круге WTA 500 в Нинбо
Матч стал самым длинным в карьере украинской спортсменки
около 2 часов назад
Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.ne
Во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) проиграла Белинде Бенчич (WTA 14) из Швейцарии со счетом 7:5, 4:6, 5:7.
Матч длился 3 часа 30 минут и стал самым долгим в карьере Стародубцевой.
Украинка в матче подала один эйс против четырех у соперницы. При этом Бенчич допустила четыре двойные ошибки, тогда как у Стародубцевой было всего шесть.
Также Стародубцева реализовала пять из 12 брейков против шести из 16 у Бенчич.
Напомним, в первом круге Стародубцева победила Юлию Путинцеву.
Поделиться