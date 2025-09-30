Стародубцева проиграла на старте турнира в Китае
Украинка в двух сетах уступила представительнице Венгрии
Юлия Стародубцева (WTA, 86) в первом круге турнира серии Challenger в китайском Сучжоу уступила Далме Гальфи (WTA, 97) 2:6, 2:6.
За полтора часа на корте украинка 1 раз ошиблась при подаче. Венгерка сделала 6 эйсов, 4 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Отметим, что это шестое подряд поражение Стародубцевой. В последний раз Юлия побеждала еще в июле на соревнованиях в Монреале.
Напомним, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине.
