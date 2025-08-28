Олег Шумейко

Юлия Стародубцева и Оксана Калашникова в первом круге US Open-2025 проиграли Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми 3:6, 6:3, 3:6.

За 2 часа на корте украино-грузинский тандем трижды подал навылет, реализовал 4 брейк-поинта из семи и трижды ошибся при подаче. Норвежско-японская пара сделала 1 эйс, 5 брейков и 4 «двойные».

Напомним, что Стародубцева завершила выступления на US Open и в одиночном разряде.