Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Юлия Старобудцева (WTA, 66) со счетом 3:6, 1:6 проиграла россиянке с нейтральным паспортом Анне Блинковой в первом раунде US Open-2025.

Матч длился 1 час 29 минут. За это время Блинкова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Старобудцевой одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Блинкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая обыграла Майяр Шериф из Египта.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Напомним, Ига Швёнтек и Каспер Рууд не смогли завоевать титул на US Open-2025.