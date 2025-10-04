Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 86) в полуфинале квалификации турнира серии WTA1000 в китайском Ухане уступила Полине Кудерметовой (WTA, 76) 6:7 (4), 5:7.

За 2 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из девяти и 5 раз ошиблась при подаче. соперница сделала 7 эйсов, 5 брейков и 7 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток. Отметим, что это 7 подряд поражение Стародубцевой.

Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/8 финала турнира WTA1000 в Пекине.