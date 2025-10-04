Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 86) в полуфинале квалификации турнира серии WTA1000 в китайском Ухане встретится с тринадцатой сеяной Полиной Кудерметовой (WTA, 76).

Это будет первая официальная встреча теннисисток. Матч запланирован на 4 октября и начнется не раньше 11:00 по киевскому времени.

Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/8 финала турнира WTA1000 в Пекине.