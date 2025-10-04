Стародубцева сыграет с россиянкой в квалификации турнира WTA1000
Соперницей украинки в полуфинале отбора станет Кудерметова
2 дня назад
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева (WTA, 86) в полуфинале квалификации турнира серии WTA1000 в китайском Ухане встретится с тринадцатой сеяной Полиной Кудерметовой (WTA, 76).
Это будет первая официальная встреча теннисисток. Матч запланирован на 4 октября и начнется не раньше 11:00 по киевскому времени.
Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/8 финала турнира WTA1000 в Пекине.
Поделиться