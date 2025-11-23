Юлия Стародубцева оценила сезон-2025 в WTA Туре. Украинскую теннисистку цитирует btu.org.ua:

Это был довольно нормальный сезон, очень поучительный, я узнала много нового о себе как о игроке и вообще как о человеке. Результаты немного колебались, но я закончила его неплохо, на мой взгляд. Нормальный год, как говорится, что есть, то есть. Я ни о чем не жалею.

Если говорить о топ-3 матчах, то первый, я считаю, такой прям топ, я его проиграла, это поединок против Белинды Бенчич, который был недавно. Я проиграла 7:5 в третьем сете, но это был очень хороший матч, мы обе хорошо играли и показали очень классный теннис. Также это было после многих моих поражений, поэтому я была очень рада так сыграть против неё.

Следующий матч, хороший матч, я считаю, был против людмилы самсоновой в Мадриде. Я тогда, кажется, проигрывала большинство матчей, но сумела как-то выйти из этой ситуации и выиграть тоже со сложным таким счетом в конце, всё же я выиграла. Но это была для меня важная такая победа, потому что она топ-игрок, и она показывает довольно хороший теннис по моей оценке.

И следующий матч, считаю, против Наоми Осаки в Майами, потому что тогда у меня тоже была такая серия, не очень хорошая после травмы, и ментально я себя не очень хорошо чувствовала. Но сумела как-то выйти на корт и показать хороший теннис, и она хорошо играла в тот день. Мне, возможно, немного не хватило уверенности в себе, чтобы закончить матч в мою пользу, но, я считаю, это был тоже очень хороший матч. И я его ещё пересматривала, потому что пыталась вынести уроки из своих ошибок.

В целом, в этом году уровень был нормальным, и год был таким поучительным, я познала себя с многих сторон.