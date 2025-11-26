Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 446) во втором круге турнира серии Challenger в Пакистане победил Тимофея Дерепаско (ATP, 797) 6:2, 6:1.

За час с четвертью на корте украинец трижды подал навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов из двенадцати и 6 раз ошибся при подаче. Соперник сделал 2 брейка и две «двойные». Это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Урсу сыграет со вторым сеяным Джеем Кларком (ATP, 200).

Напомним, что Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют на выставочном турнире в Индии.