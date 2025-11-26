Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 116) в первом круге турнира серии ITF75 в Австралии обыграла Валентину Иванов (WTA, 885) 6:3, 3:6, 6:4.

За 2 часа 20 минут на корте украинка дважды подавала навылет, реализовала 7 брейк-поинтов из тринадцати и 1 раз ошиблась при подаче. Новозеландка сделала 1 эйс, 6 брейков и 5 «двойных». Это была первая личная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Стародубцевой станет австралийка Сара Рокусек (WTA, 817).

Напомним, что ранее во второй круг соревнований пробилась Катарина Завацкая.