Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг с Испанией. Слова теннисистки приводит btu.org.ua.

Элина, вы можете встретиться с Паулой Бадосой, если она будет играть. Чего ожидаете от матча? Знаю, вы играли с ней один раз, и матч дошел до тай-брейка в третьем сете.

Да, мы играли очень давно. Это было на траве. Сложно делать какие-то оценки, но мы хорошо знаем игру друг друга. Она сильная соперница. Для меня это будет большое испытание. Но сейчас мы в совсем иных условиях, чем на любом другом турнире. Ожидаю напряженного поединка. С нетерпением жду его.

Каждый раз, когда Украина играет в Кубке Билли Джин Кинг, у вас практически тот же состав, устоявшаяся команда. Считаете ли вы, что стабильность и командная атмосфера – это ключ к успеху?

Да, безусловно. Командный дух очень важен. У нас сильные теннисистки, многие входят в топ-100. Всегда хорошо иметь выбор. Это нелегко для капитана, но хорошо, когда есть из кого выбирать. Я очень счастлива, что мы наконец попали в Финал. Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец мы здесь и наслаждаемся каждым моментом.

Элина, прошло шесть лет с тех пор, как вы в последний раз были в Китае. Тогда это был WTA Finals в Шэньчжэне. Сейчас – Кубок Билли Джин Кинг. Какие у вас ощущения от возвращения, какие планы на китайские турниры?

Да, меня здесь давно не было по разным причинам. Также из-за беременности я пропустила несколько сезонов, были и операции. Но сейчас я рада быть здесь на Финале. Это очень захватывающе – быть частью такого турнира, снова играть в Китае. Я с нетерпением жду матчей и самого Финала. Конечно, мне бы хотелось сыграть как можно больше. Для меня азиатская серия – это полноценный отрезок сезона, я бы хотела сыграть везде, но это будет зависеть от моей физической формы. Главное – двигаться день за днем, не спешить, не брать на себя слишком много. Просто стараться ежедневно делать все наилучшее.

В последний раз вы были здесь в 2019-м, тогда играли на центральном корте. Как вам новый корт сейчас?

Корт довольно удобный. В прошлый раз, когда я была здесь, это было очень давно. Цвет корта тогда был другой, но само обустройство, думаю, такое же. Прошло столько времени, что для меня это уже как в другой жизни. Сейчас новый турнир, и я стараюсь как можно лучше приспособиться и сделать все, что в моих силах.

Напомним, что мужская сборная Украины вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.