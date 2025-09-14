Лидер сборной Испании по теннису Паула Бадоса поделилась ожиданиями от выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг. Слова теннисистки приводит btu.org.ua:

Я вижу много разных вариантов для сборной Испании. Джессика Боусас Манейро и Кристина Букша демонстрируют очень высокий уровень, особенно в последние месяцы, и я очень в них верю.

Этот турнир не похож на другие – к нему нужен другой подход. Важно действовать как команда, с хорошей гармонией между всеми нами.