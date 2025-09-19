Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) прокомментировала свое фиаско в матче с итальянкой Жасмин Паолини (WTA 8) в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Слова украинской теннисистки привел портал ВТУ.

«Был ли 16-минутный гейм в третьем сете переломным? Я бы не сказала, что это был переломный момент, честно говоря, потому что после этого я восстановила счет до 4-4, поэтому я так не думаю. Но да, было много длинных геймов, много длинных розыгрышей.

Так что да, это тот матч, из-за которого я чувствую разочарование, потому что, очевидно, я была впереди в этом поединке, во втором сете тоже. Конечно, да, это очень грустно».