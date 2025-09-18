Капитан женской сборной Испании по теннису Карла Суарес Наварро для ВТУ поделилась эмоциями после поражения своих подопечных в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

«Это действительно сложно. Мы и так это знаем. Но что я могу сказать? Я думаю, что это были два разных матча, но оба были действительно тяжелыми. На мой взгляд, Марта и Джессика очень хорошо сыграли первый сет. Потом Марта сыграла лучше во втором сете, и с этим ничего нельзя было поделать. Паула и Элина показали лучший теннис, на который они способны. Я думаю, что это был очень хороший матч для зрителей, для болельщиков. Было тяжело. Мы знаем, какой теннисисткой была Элина. Она всегда боролась до конца на протяжении всей своей карьеры. Сегодня это было особенно видно.

Паула, как вы знаете, вышла на корт после двух месяцев дома. Она сыграла очень, очень хорошо и отдала всё, что у неё было. Так что это было очень тяжело. Мы постараемся вернуться в Финал в следующем году».