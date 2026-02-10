Свитолина обыграла Ястремскую в украинском дерби на «тысячнике» в Дохе
Элина сыграет в третьем круге соревнований
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 9) победила Даяну Ястремскую (WTA, 42) во втором круге турнира серии WTA1000 в катарской Дохе 6:1, 6:4.
Элина за час на корте 5 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из десяти и дважды ошиблась при подаче. Даяна сделала 2 эйса, 2 брейка и 6 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Свитолина также обыграла Ястремскую на US Open-2019.
Следующей соперницей украинской спортсменки станет победительница матча Эмма Наварро – Анна Калинская.
