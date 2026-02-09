Свитолина поднялась на 9-е место в обновлённом рейтинге WTA
Лидером остается Арина Соболенко
около 2 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию и поднялась на 9-е место.
Марта Костюк сохранила 23-ю позицию, а Даяна Ястремская поднялась на одну ступеньку и в настоящее время занимает 42-е место.
Прогресс в рейтинге продемонстрировала Александра Олийныкова. После выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке она поднялась сразу на 20 позиций и сейчас является 71-й ракеткой мира. Дарья Снигур улучшила своё место на 21 ступеньку и занимает 123-ю позицию.
В первой десятке рейтинга появилась «нейтральная» екатерина александрова, тогда как лидером мирового рейтинга остается арина соболенко.
Обновленный рейтинг WTA
1. арина соболенко – 10 990 очков
2. Ига Свёнтек (Польша) – 7 978
3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523
4. Аманда Анисимова (США) – 6 680
5. Кори Гауфф (США) – 6 423
6. Джессика Пегула (США) – 6 103
7. Мирра Андреєва – 4 731
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4 267
9 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3 205
10 (11). катерина александрова — 3 200
...
23. Марта Костюк (Украина) – 1 863
42 (43). Даяна Ястремская (Украина) – 1 225
71 (90). Александра Олийныкова (Украина) – 894
103 (102). Юлия Стародубцева (Украина) – 744
123 (144). Дарья Снигур (Украина) – 614
199 (167). Ангелина Калинина (Украина) – 369
250 (284). Вероника Подрез (Украина) – 280
267 (264). Анастасия Соболева (Украина) – 266
311 (306). Катерина Завацкая (Украина) – 207
Сборная Украины, несмотря на статус хозяина, сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг на корте соперниц.