Денис Седашов

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию и поднялась на 9-е место.

Марта Костюк сохранила 23-ю позицию, а Даяна Ястремская поднялась на одну ступеньку и в настоящее время занимает 42-е место.

Прогресс в рейтинге продемонстрировала Александра Олийныкова. После выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке она поднялась сразу на 20 позиций и сейчас является 71-й ракеткой мира. Дарья Снигур улучшила своё место на 21 ступеньку и занимает 123-ю позицию.

В первой десятке рейтинга появилась «нейтральная» екатерина александрова, тогда как лидером мирового рейтинга остается арина соболенко.

Обновленный рейтинг WTA

1. арина соболенко – 10 990 очков

2. Ига Свёнтек (Польша) – 7 978

3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523

4. Аманда Анисимова (США) – 6 680

5. Кори Гауфф (США) – 6 423

6. Джессика Пегула (США) – 6 103

7. Мирра Андреєва – 4 731

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4 267

9 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3 205

10 (11). катерина александрова — 3 200

...

23. Марта Костюк (Украина) – 1 863

42 (43). Даяна Ястремская (Украина) – 1 225

71 (90). Александра Олийныкова (Украина) – 894

103 (102). Юлия Стародубцева (Украина) – 744

123 (144). Дарья Снигур (Украина) – 614

199 (167). Ангелина Калинина (Украина) – 369

250 (284). Вероника Подрез (Украина) – 280

267 (264). Анастасия Соболева (Украина) – 266

311 (306). Катерина Завацкая (Украина) – 207

Сборная Украины, несмотря на статус хозяина, сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг на корте соперниц.