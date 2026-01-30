Элина Свитолина высказалась о своём внутреннем состоянии на фоне поражения в полуфинале Australian Open от арины соболенко. Украинку цитирует btu.org.ua:

Конечно, я все еще расстроена тем, что не прошла дальше, но я чувствую, что не имею права по-настоящему позволить себе быть грустной. Я нахожусь в очень сильной позиции.

Прежде всего – не только с человеческой точки зрения. У меня есть невероятная возможность играть здесь, на центральном корте, представлять свою страну, делать это достойно и иметь возможность использовать свой голос, быть рядом со своими людьми. Я чувствую, что в последние недели именно они буквально несли меня вперед – своей энергией, своими эмоциями. И для меня это то, что по-настоящему мотивирует.

Без сомнений, это ощущается каждое утро: я просыпаюсь, вижу, конечно, ужасные новости, но потом вижу, что люди смотрят мои матчи, пишут комментарии. И мне кажется, что это такой большой обмен позитивными эмоциями.

Поэтому я не могу жаловаться, когда люди в Украине живут в действительно страшных и тяжелых условиях. Я не могу позволить себе быть по-настоящему грустной, потому что я очень, очень счастливый человек.