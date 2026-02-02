Олег Гончар

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила свой рейтинг.

После завершения Australian Open-2026 первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 12-й на 10-ю позицию общего рейтинга. В последний раз украинка находилась в Топ-10 в октябре 2021 года.

Марта Костюк после неудачного выступления на Australian Open-2026 опустилась на 23-е место, а Даяна Ястремская потеряла 15 позиций и теперь находится на 43-м месте.

Наибольший прогресс в рейтинге показала Катарина Завацкая, которая поднялась с 332-й на 306-ю позицию.

Первая позиция осталась за белоруской Ариной Соболенко, а победительница Australian Open-2026 Елена Рыбакина из Казахстана поднялась с пятой на третью позицию.