В обновленном рейтинге WTA Свитолина вернулась в Топ-10, провал Ястремской
Также потеряла позиции Марта Костюк
около 1 часа назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила свой рейтинг.
После завершения Australian Open-2026 первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 12-й на 10-ю позицию общего рейтинга. В последний раз украинка находилась в Топ-10 в октябре 2021 года.
Марта Костюк после неудачного выступления на Australian Open-2026 опустилась на 23-е место, а Даяна Ястремская потеряла 15 позиций и теперь находится на 43-м месте.
Наибольший прогресс в рейтинге показала Катарина Завацкая, которая поднялась с 332-й на 306-ю позицию.
Первая позиция осталась за белоруской Ариной Соболенко, а победительница Australian Open-2026 Елена Рыбакина из Казахстана поднялась с пятой на третью позицию.