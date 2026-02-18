Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о победе над Паулой Бадосой во втором круге турнира серии WTA1000 в Дубае. Украинку цитирует btu.org.ua.

О результате матча

Конечно, мне очень жаль Паулу. Она отличный игрок, и я думаю, что в первом сете мы показали классный теннис. Понятно, я очень расстроена из-за её травмы. Надеюсь, она сможет восстановиться и будет готова к американской серии турниров.

Первый сет был очень тяжелым. Против Паулы всегда непросто играть: она играла здорово, отлично подавала. Поэтому я старалась реагировать, цепляться за этот сет и, к счастью, выиграла его.

О выступлении на турнире в Дубае, где дважды становилась чемпионкой

С этим турниром у меня связано много прекрасных воспоминаний: именно здесь я когда-то впервые вошла в топ-10, а теперь вернулась сюда снова уже в статусе игрока первой десятки. Так что это особенный турнир для меня и особенный город. Я обожаю здесь играть. И, конечно, приятно видеть болельщиков, а также украинцев на трибунах. Это очень важный для меня турнир, и я рада, что прошла дальше.

О вечеринке игроков в Дубае

Я заходила туда вчера. Всегда приятно заняться чем-то ещё, кроме тенниса. Вечеринка проходила прямо здесь, рядом со стадионом, на траве – отличный момент для всех. Была действительно классная атмосфера.

Напомним, что следующей соперницей Свитолиной станет олимпийская чемпионка Белинда Бенчич.