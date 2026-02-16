Определилась первая соперница Элины Свитолиной на турнире в Дубае
Украинка выйдет на корт против Паулы Бадосы
23 минуты назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) узнала имя первой соперницы на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Сообщает ВТУ.
Украинка начнет выступления со второго раунда, где встретится с представительницей Испании Паулой Бадоса (70 WTA). В первом круге соревнований испанка за 1 час и 46 минут победила чешку Катерину Синякову (42 WTA).
Ранее теннисистки встречались на корте дважды.
