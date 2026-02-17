Світолина вышла в третий круг турнира в Дубае благодаря отказу Бадосы
Испанская теннисистка после первого сета вызвала на корт физиотерапевта
26 минут назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) удачно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче второго раунда украинка встретилась с испанкой Паулой Бадосой (70 WTA). В начале поединка Свитолина уступала 1:4 в первом сете, однако сумела переломить ход игры, выиграв пять геймов подряд.
После завершения партии Бадоса вызвала на корт физиотерапевта и вскоре отказалась продолжать матч.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала
Паула Бадоса (Испания) – Элина Свитолина (Украина) – 4:6, (отказ, Бадоса)
В третьем круге турнира в Дубае Свитолина сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (13 WTA).
