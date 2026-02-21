Світолина рассказала, что является самым важным перед финалом «тысячника» с Пегулой
Украинка призналась, что хорошо знает соперницу
около 19 часов назад
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от финального матча турнира серии WTA1000 в Дубае с Джессикой Пегулой. Украинку цитирует btu.org.ua:
Да, мы уже играли несколько раз, так что хорошо знаем игру друг друга. Она сейчас показывает хороший теннис – я немного посмотрела её полуфинал. Теперь для меня главное – восстановиться и подготовиться к финалу.
