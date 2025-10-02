Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с французскими теннисистами Жилем Симоном, Ришаром Гаске и Жо-Вильфридом Цонгой записали видеоролик в поддержку Гаэля Монфиса, который объявил о завершении карьеры в 2026 году.

В видео, опубликованном накануне последнего сезона Монфиса, теннисисты тепло высказались о его достижениях и пожелали насладиться финальным этапом профессиональной карьеры.

Симон, Гаске, Цонга и Монфис известны как «новые мушкетеры» – самые успешные французские теннисисты начала XXI века.

Монфис, полуфиналист двух турниров Grand Slam, женат на Свитолиной с 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай.

Напомним, ранее муж Свитолиной объявил о завершении карьеры в 2026 году.