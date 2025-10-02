Свитолина, Симон, Гаске и Цонга поддержали Монфиса в видеообращении
Французские теннисисты и Свитолина записали ролик для Гаэля
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с французскими теннисистами Жилем Симоном, Ришаром Гаске и Жо-Вильфридом Цонгой записали видеоролик в поддержку Гаэля Монфиса, который объявил о завершении карьеры в 2026 году.
В видео, опубликованном накануне последнего сезона Монфиса, теннисисты тепло высказались о его достижениях и пожелали насладиться финальным этапом профессиональной карьеры.
Симон, Гаске, Цонга и Монфис известны как «новые мушкетеры» – самые успешные французские теннисисты начала XXI века.
Монфис, полуфиналист двух турниров Grand Slam, женат на Свитолиной с 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай.
Напомним, ранее муж Свитолиной объявил о завершении карьеры в 2026 году.