Циципас отдал должное Монфису после объявления о завершении карьеры
Стефанос высоко оценил игру французского теннисиста
около 4 часов назад
Греческий теннисист Стефанос Циципас (27 ATP) прокомментировал решение 39-летнего французского спортсмена Гаэля Монфиса уйти из большого тенниса.
В социальных сетях Циципас поделился фрагментом их матча на турнире UTC Tour, где Монфис продемонстрировал яркую игру и заработал очко.
Удары Гаэля Монфиса были настолько зрелищными, что для меня это была честь принимать их.
