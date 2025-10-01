«Мы тебя любим». Свитолина обратилась к Монфису после его решения уйти из тенниса
Украинка призналась, что ждет новый жизненный этап вместе с мужем
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) в комментариях в Instagram отреагировала на заявление своего мужа, 39-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса (53 ATP), о намерении завершить карьеру в следующем году.
Не могу дождаться, чтобы начать эту новую главу с тобой. Мы тебя любим.
Монфис: «Это последний раз, когда я здесь выступил».