Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала предстоящий матч третьего круга Roland Garros-2026, где ее соперницей станет нейтральная теннисистка из россии диана шнайдер.

Украинка откровенно высказалась о политической позиции соперницы и резко раскритиковала международное теннисное сообщество за игнорирование фактов поддержки войны российскими спортсменами. Во время общения с журналистами Олейникова продемонстрировала доказательства участия шнайдер в пропагандистских мероприятиях и ее активности в соцсетях.

На корте это на меня не влияет, потому что то, что мы делаем — это спортивное выступление. В один день выигрывает один игрок, в другой день — другой. В этом нет ничего особенного.

Что здесь действительно серьезно — сам факт, что этот матч вообще состоится. Потому что Диана Шнайдер — человек, который принимал участие в турнире «Газпрома». И да, если хотите увидеть — вот фотография, если я могу вам показать. Это она на фотографии на турнире «Газпрома».

«Газпром» — это компания, которая финансирует военные преступления.

И играть на турнире, который финансирует лагеря для детей… Для меня это то же самое, что играть в нацистской Германии для офицеров гестапо на турнире, организованном компанией, которая построила Освенцим. Для меня нет никакой разницы. И то, что все молчат о том, что сделала эта персона — это безумие. Она также ставила лайки публикациям российских пропагандистов. Вот тут есть скриншоты, возможно, я могу увеличить или затем отправить вам, если хотите посмотреть.

А я человек, который страдает просто из-за того, что находится дома. Мой дом атакуют за деньги «Газпрома». Они платят за дроны, которые атакуют мой город. А завтра из этого матча сделают шоу.

Так действительно ли важно, кто завтра сильнее ударит форхендом? Или важнее тот факт, что мы здесь игнорируем такие вещи?