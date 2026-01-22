Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на Australian Open-2026.

В дуэте с американкой Алисией Паркс они в первом круге со счетом 4:6, 3:6 проиграли китаянке Го Ханьюй и француженке Кристина Младенович.

Матч длился 1 час и 22 минуты. За это время Даяна и Алисия 3 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки, реализовали 3/9 брейк-пойнтов. Также на их счету 21 виннер и 34 невынужденные ошибки.

В одиночном разряде Даяна уступила на старте турнира румынке Елене Габриэле Русе (№79 WTA) – 4:6, 5:7.

Напомним, украинка Надия Киченок удачно стартовала на парном Australian Open-2026.