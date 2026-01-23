По итогам очередных матчей общего этапа Лиги Европы сезона 2025/2026 определились команды, которые уже потеряли математические шансы на выход в зону плей-офф. Об этом свидетельствуют обновленные турнирные таблицы и расчёты, опубликованные на официальном сайте УЕФА.

Борьбу за места в плей-офф больше не смогут продолжить Штурм и Рейнджерс, набравшие по 4 очка, Ницца с 3 баллами, а также Утрехт, Мальме и Маккаби Тель-Авив, у которых в активе всего по одному очку.

Напоминаем, что по регламенту турнира восемь лучших команд общего этапа напрямую выходят в 1/8 финала Лиги Европы. Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого также продолжат борьбу с 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является Тоттенхэм, который в финале прошлого сезона минимально обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Турнирная таблица Лиги Европы после 7 туров.

Заключительные матчи общего этапа Лиги Европы состоятся 29 января. Начало всех матчей в 22:00 по киевскому времени.