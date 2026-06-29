Сергей Разумовский

Перед началом одиночного турнира Уимблдона-2026 в мировом рейтинге WTA произошли изменения в позициях украинских теннисисток. Наивысшую позицию среди представительниц Украины, как и прежде, занимает Элина Свитолина, которая подходит к травяному Грендслему в статусе восьмой ракетки мира.

Еще одна украинка, которая остается среди сильнейших теннисисток планеты, — Марта Костюк. Она занимает 13-е место в мировом рейтинге и находится совсем рядом с первой десяткой. К Уимблдону Костюк подходит после успешного грунтового отрезка сезона, хотя при этом пропустила подготовительные турниры на травяном покрытии.

Заметные изменения произошли и среди других украинок, которые выступят в основной сетке турнира. Александра Олейникова потеряла четыре позиции и теперь находится на 53-м месте с 1114 очками. Юлия Стародубцева занимает 55-ю строчку рейтинга, имея в своем активе 1077 очков.

Положительную динамику продемонстрировала Ангелина Калинина, которая поднялась на четыре позиции и теперь является 66-й ракеткой мира. В её активе 1008 рейтинговых очков. В то же время Даяна Ястремская потеряла одну позицию и опустилась на 67-е место, имея 995 очков.

Также небольшой прогресс показала Дарья Снигур. Она поднялась на одну ступеньку и занимает 77-е место в мировом рейтинге WTA. На счету украинской теннисистки 928 очков.

Рейтинг украинок перед стартом Уимблдона-2026:

8. Элина Свитолина — 4471 очко

13. Марта Костюк — 3156 очков

53. Александра Олейникова — 1114 очков

55. Юлия Стародубцева — 1077 очков

66. Ангелина Калинина — 1008 очков

67. Даяна Ястремская — 995 очков

77. Дарья Снигур — 928 очков

Таким образом, сразу семь украинок начнут выступления на Уимблдоне-2026, занимая разные позиции в мировой классификации, а лучшие шансы по рейтингу среди них имеют Элина Свитолина и Марта Костюк.

Ранее Вероника Подрез завершила выступления в квалификации Уимблдона-2026.