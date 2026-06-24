Подрез завершила выступления в квалификации Wimbledon-2026
Украинка проиграла в двух сетах сопернице из Узбекистана
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Вероника Подрез (144 WTA) завершила борьбу в квалификации третьего турнира Grand Slam в сезоне — Wimbledon-2026.
В полуфинале отборочного турнира 19-летняя украинка в двух сетах проиграла первой сеянной Марии Тимофеевой (92 WTA) из Узбекистана. Матч длился 1 час и 35 минут.
Wimbledon-2026. Квалификация. Полуфинал
Вероника Подрез (Украина) — Мария Тимофеева (Узбекистан) — 4:6, 2:6
Для Подрез это выступление стало вторым в карьере в рамках отборочных раундов на турнирах серии Grand Slam.
За участие украинская теннисистка получит 20 рейтинговых очков и 32 000 фунтов стерлингов призовых.
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге из-за повреждения.
Поделиться