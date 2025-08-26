Титулованная француженка на US Open-2025 сыграла свой последний матч в карьере
Она не смогла преодолеть старт мейджора
Каролин Гарсия / Фото - Yahoo
Французская теннисистка Каролин Гарсия (№174 WTA) проиграла в первом раунде US Open-2025.
31-летняя теннисистка уступила нейтральной теннисистке с российским паспортом Камилле Рахимовой (№65 WTA) – 4:6, 6:4, 3:6. Это последний матч Каролин в карьере.
За карьеру Гарсия завоевала 11 титулов в одиночном разряде, включая Итоговый турнир и три «тысячника». В парном разряде выиграла два турнира Большого шлема – на Roland Garros.
Лучшей позицией в рейтинге WTA за карьеру для Гарсии было 4-е место в 2018 году.
Напомним, Гарсия заявила о решении завершить карьеру в этом сезоне.
