Владимир Кириченко

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№174 WTA) проиграла в первом раунде US Open-2025.

31-летняя теннисистка уступила нейтральной теннисистке с российским паспортом Камилле Рахимовой (№65 WTA) – 4:6, 6:4, 3:6. Это последний матч Каролин в карьере.

We're not crying, you're crying 🥲 pic.twitter.com/uslPX4kyYp — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

За карьеру Гарсия завоевала 11 титулов в одиночном разряде, включая Итоговый турнир и три «тысячника». В парном разряде выиграла два турнира Большого шлема – на Roland Garros.

Лучшей позицией в рейтинге WTA за карьеру для Гарсии было 4-е место в 2018 году.

Напомним, Гарсия заявила о решении завершить карьеру в этом сезоне.