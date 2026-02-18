Тренерка Марты Костюк Сандра Заневска вспомнила момент с травмой подопечной на Australian Open-2026. Польку цитирует btu.org.ua:

Мы начали этот сезон в хорошем состоянии. Подготовка дома проходила спокойно и осознанно. Не было чувства спешки, не было ощущения, что мы гонимся за чем-то, к чему еще не готовы. Наша работа имела структуру, но при этом оставляла пространство для маневров. Достаточно повторений, чтобы выстроить доверие, и достаточно сдержанности, чтобы позволить процессу устояться, а не форсировать его. Первая турнирная неделя в Брисбене подтвердила это чувство.

Марта показала там один из лучших уровней тенниса в своей карьере. И дело не только в уровне игры, но и в том, насколько четко она принимала решения на корте. Матчи развивались осмысленно. Там, где нужно было терпение, было терпение. Когда настал момент идти вперед, она действовала решительно. Она дошла до финала турнира WTA 500, уступив только первой ракетке мира.

Такой старт сезона многое значит. Он ничего не гарантирует, но показывает, что выполненная работа начинает давать результат, и что мы движемся в правильном направлении – по правильным причинам. Поэтому в Мельбурн на первый в сезоне турнир Grand Slam мы приехали в хорошем настроении. Не в эйфории, не с безрассудной уверенностью, а спокойно и уверенно, с ощущением, что мы строим что-то устойчивое.

А потом, в первом круге Australian Open, Марта подвернула голеностоп.

Это произошло в третьем сете. Не было никакой долгой предыстории или тревожных признаков. Лишь одно неправильное движение – и внезапно все остановилось. Планы, рассчитанные на месяцы, сократились до дней. Разговоры изменились: вместо прогресса – защита, вместо ритма – восстановление.

Этот момент отбросил нас примерно на шесть недель назад. Турнир в Индиан-Уэллс, который проходит в начале марта, стал новой целью. И вместо того, чтобы продолжать строить, мы оказались в том состоянии, которое знакомо каждому спортсмену, каждому тренеру и, в конечном счете, любому человеку.