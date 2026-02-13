Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (23 WTA) не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, который будет принимать Дубай в середине февраля.

Причиной отказа от участия остаётся травма голеностопа — Костюк продолжает реабилитацию после разрыва связки, полученного в матче первого круга Открытый чемпионат Австралии 2026 против Эльза Жакемо.

Место украинской спортсменки в основной сетке соревнований займёт польская теннисистка Магда Линетт.

В основной сетке Украину будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Турнир в Дубае состоится с 15 по 21 февраля.

