Світолина пробилась до четвертьфинала турнира в Дубае
Украинка победила в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина (9 WTA) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Дубае.
В матче третьего раунда первая ракетка Украины в трехсетовом поединке одержала победу над 13-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии. Противостояние длилось около двух часов.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 1:6, 3:6
