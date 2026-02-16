Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала резонансное решение Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Спортсмен был полностью отстранён от участия в Зимних Играх в Милане и Кортине из-за его попытки почтить память погибших спортсменов.

Я узнала об этом решении в перерыве между тренировками, пошла в ванную и просто расплакалась, потому что приняла это очень близко к сердцу, особенно как спортсменка. В теннисе все совсем иначе по сравнению с теми видами спорта, где люди буквально строят всю свою жизнь вокруг Олимпиады.

У меня возникло чувство ярости и глубокое ощущение несправедливости в этом мире, учитывая ту ежедневную борьбу и тот катастрофу, через которую ежедневно проходят украинцы, включая мою семью и моих друзей. И знаете, то, что подобное происходит в дополнение ко всему остальному, просто не укладывается у меня в голове.

Не знаю, я просто... тенденция принятия определенных решений в последние пару лет во всем мире очень разочаровывает. Мне кажется, что у многих руководящих органов, к сожалению, нет четкой позиции относительно своих ценностей. И рано или поздно это приведет к краху, потому что если у вас нет ценностей, нет принципов, за которые вы стоите и которые вы защищаете, я думаю, это не может быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе.

И, да, я не знаю... это очень сложная тема для меня, потому что, знаете, иногда у меня просто не укладываются в голове определенные решения в определенные моменты, и это, безусловно, было одним из них.