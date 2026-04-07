Олег Шумейко

7 апреля женская сборная Украины по теннису провела первую тренировку перед матчем квалификации Кубка Билли Джин Кинг с Польшей.

В настоящее время к команде присоединились капитан Илья Марченко, а также Надежда Киченок и Александра Олейникова, которые уже успели испытать грунтовый корт в Гливице. Элина Свитолина, Марта Костюк и Людмила Киченок должны присоединиться к остальным позже. Отметим, что противостояние Украина – Польша состоится 10-11 апреля.

Свитолина призналась, что для нее означает выступать за сборную Украины.