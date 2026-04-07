Сборная Украины начала подготовку к матчу с Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
В Гливице уже тренируются Надежда Киченок и Олейникова
около 2 часов назад
Фото: Svitolina Foundatio
7 апреля женская сборная Украины по теннису провела первую тренировку перед матчем квалификации Кубка Билли Джин Кинг с Польшей.
В настоящее время к команде присоединились капитан Илья Марченко, а также Надежда Киченок и Александра Олейникова, которые уже успели испытать грунтовый корт в Гливице. Элина Свитолина, Марта Костюк и Людмила Киченок должны присоединиться к остальным позже. Отметим, что противостояние Украина – Польша состоится 10-11 апреля.
Свитолина призналась, что для нее означает выступать за сборную Украины.
Поделиться