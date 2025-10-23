Украинка выбила четвертую сеяную и вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Подрез в трёх сетах обыграла сербку Ристич
Вероника Подрез (WTA, 427) во втором круге турнира серии ITF75 во французском Пуатье обыграла четвертую сеяную Миу Ристич (WTA, 270) 6:4, 3:6, 7:5.
За 2 часа на корте украинка 5 раз подала навылет, реализовала 2 брейк-поинта из пяти и 1 раз ошиблась при подаче. Сербка сделала 2 эйса и 1 брейк. Это была первая очная встреча теннисисток.
Соперницей Подрез в четвертьфинале соревнований станет чешка Вендулa Вальдманнoвa.
Напомним, что Александра Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Бразилии.
