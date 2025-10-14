Подрез уверенно стартовала на турнире во Франции
Украинка разгромила француженку на старте соревнований
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (433 WTA) уверенно стартовала на турнире серии ITF W50 во французском Шербур-ан-Котантене.
В первом раунде украинка в двух сетах обыграла хозяйку Ким К’ярелло (1073 WTA) — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 10 минут. За это время украинка оформила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейка.
