Олейникова сыграет в четвертьфинале турнира WTA 125 в Флорианополисе
Украинка оставила за бортом представительницу Аргентины
около 1 часа назад
Александра Олийникова / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№139 WTA) сыграла матч в рамках второго раунда турнира WTA 125 во Флорианополисе.
Александра со счетом 6:4, 7:6(5) победила аргентинку Хулию Риеру (№192 WTA).
Матч длился 1 час 44 минуты. За это время Олейникова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала все 7 брейкпойнтов, которые имела.
В первом круге украинка победила другую представительницу Аргентины Луизину Джованнини (№277 WTA) – 6:2, 6:0.
В четвертьфинале Олейникова сыграет против венгерки Панны Удварди.