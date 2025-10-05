Денис Седашов

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (477 WTA) не смогла получить титул на турнире серии ITF W35 во французском Реймсе.

В финале она уступила россиянке александре шубладзе (675 WTA) со счетом 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Подрез сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейка.

Ее соперница сделала один эйс, трижды ошиблась на подаче и выполнила четыре брейка, что и позволило ей одержать победу.

Котляр сыграет в основной сетке турнира на Майорке.