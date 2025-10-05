Подрез проиграла в финале турнира в Реймсе
Украинка убрала ракетку после двух сетов
около 1 часа назад
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (477 WTA) не смогла получить титул на турнире серии ITF W35 во французском Реймсе.
В финале она уступила россиянке александре шубладзе (675 WTA) со счетом 4:6, 4:6.
Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Подрез сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейка.
Ее соперница сделала один эйс, трижды ошиблась на подаче и выполнила четыре брейка, что и позволило ей одержать победу.
