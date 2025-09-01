Урсу победил в финале квалификации турнира в Стамбуле
В решающем матче за место в основе украинец победил десятого сеяного
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Вадим Урсу (ATP, 493) в финале отбора турнира серии Challenger в турецком Стамбуле обыграл десятого сеяного Луи Вессельса (ATP, 627) 6:3, 6:4.
За полтора часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из четырнадцати и дважды ошибся при подаче. Немец сделал 3 эйса, 2 брейка и 5 «двойных». Это была первая очная встреча теннисистов.
Напомним, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала US Open в одиночном и парном разрядах.
