Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 493) в финале отбора турнира серии Challenger в турецком Стамбуле обыграл десятого сеяного Луи Вессельса (ATP, 627) 6:3, 6:4.

За полтора часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из четырнадцати и дважды ошибся при подаче. Немец сделал 3 эйса, 2 брейка и 5 «двойных». Это была первая очная встреча теннисистов.

Напомним, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала US Open в одиночном и парном разрядах.