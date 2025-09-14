Урсу проиграл в полуфинале квалификации Challenger во Франции
Украинец проиграл десятому сеяному в отборе
Вадим Урсу (ATP, 502) в полуфинале квалификации турнира серии Challenger во французском Сен-Тропе уступил десятому сеяному Луке Потенце (ATP, 422) 4:6, 6:7 (7).
За 2 часа на корте украинец 14 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-поинта из восьми и 8 раз ошибся при подаче. Итальянец сделал 2 эйса, 3 брейка и одну «двойную». Это была первая официальная встреча теннисистов.
Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
