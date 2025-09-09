Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 502) уступил в первом круге турнира серии Challenger во французском Ренне Клеману Шиде(ATP, 228) 0:6, 2:6.

За час на корте украинец дважды ошибся при подаче и также дважды ошибся при подаче. Француз сделал 3 эйса, 5 брейков и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Напомним, что сборная Украины назвала состав на следующий матч Кубка Дэвиса. В сентябре «сине-желтые» встретятся с Доминиканской Республикой во Второй Мировой группе.