Урсу уступил сеяному и не смог пробиться в четвертьфинал Challenger
Украинец в трех сетах проиграл Мрве
20 минут назад
Фото: btu.org.ua
Вадим Урсу (ATP, 452) во втором раунде турнира серии Challenger уступил седьмому сеяному Максиму Мрве (ATP, 361) 7:6 (5), 1:6, 4:6.
За 2 часа 20 минут на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-поинта из двенадцати и 4 раза ошибся при подаче. Чех сделал 4 эйса, 6 брейков и 4 «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Урсу пока не побеждал.
