Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 452) в первом раунде турнира серии Challenger в Пакистане обыграл Мухаммада Шаоиба 6:3, 6:7 (9), 6:3.

За 2 часа 43 минуты на корте украинец сделал 4 эйса, реализовал 7 брейк-поинтов из тринадцати и 7 раз ошибся при подаче. Пакистанец сделал 2 эйса, 5 брейков и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Следующим соперником украинца станет россиянин тимофей дерепаско.

Напомним, что Италия в третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса.