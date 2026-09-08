Владимир Кириченко

SVITO Padel Club в Киеве, который основали звёздные украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский, пострадал в результате российской атаки на город.

Клуб пострадал от взрывной волны. Люди не пострадали, об этом сообщили на официальной странице SVITO Padel Club в Instagram.

СВІТО Padel Club / Фото - Instagra

В ночь на 8 сентября российская армия ударила по Киеву реактивными БПЛА и баллистикой.

Напомним, Свитолина проиграла россиянке Калинской и осталась за бортом US Open-2026.