В Киеве из-за ракетной атаки россиян пострадал падел-клуб Светолиной и Стаховского
Люди повреждений не получили
Світолина и Стаховский / Фото - ВТУ
SVITO Padel Club в Киеве, который основали звёздные украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский, пострадал в результате российской атаки на город.
Клуб пострадал от взрывной волны. Люди не пострадали, об этом сообщили на официальной странице SVITO Padel Club в Instagram.
В ночь на 8 сентября российская армия ударила по Киеву реактивными БПЛА и баллистикой.
Напомним, Свитолина проиграла россиянке Калинской и осталась за бортом US Open-2026.