Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла матч третьего раунда US Open-2026.

Украинка со счетом 3:6, 6:2, 3:6 уступила нейтральной теннисистке с российским паспортом Анне Калинской (№23 WTA).

Матч длился 1 час и 54 минуты. Украинка подала 4 раза навылет, сделала 4 двойные ошибки, использовала 6/8 брейк-пойнтов и отыграла 5/12 брейк-пойнтов соперницы. Также она записала на свой счет 14 виннеров и допустила 21 невынужденную ошибку.

Это была их шестая очная встреча. Свитолина ведет в противостоянии – 4:2.

Элина во втором круге обыграла австралийку Маю Джоинт (№72 WTA) – 6:2, 6:7, 6:4. Калинская одолела китаянку Ван Синьюй (№43 WTA).

Свитолина участвовала в основной сетке US Open 13 раз. Ее лучший результат – полуфинал в 2019 году.

Элина не может преодолеть третий круг US Open с момента возвращения из декрета в 2023 году – в 3 из 4 турниров после паузы завершала выступления именно на этой стадии, еще раз проигрывала в первом круге.

Калинская сыграет в 1/8 финала против Эммы Наварро.

Напомним, Костюк в двух сетах уверенно обыграла «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open.