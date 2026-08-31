Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) прокомментировала старт на Открытом чемпионате США-2026.

«Я благодарна за поддержку, которую получила.

Вы вышли в полуфинал смешанного парного разряда вместе со своим мужем Гаэлем. Насколько полезным было выйти здесь на самые большие корты US Open, почувствовать адреналин и провести несколько матчей?

«Это был замечательный опыт. Конечно, это были очень нервные матчи и настоящая борьба. Мы одержали несколько прекрасных побед. И, конечно, я была немного расстроена поражением в полуфинале. Но нам действительно очень понравилась эта борьба. И да, к сожалению, это был наш первый и последний раз».

Также Элина рассказала о поддержке родителей.

«Я уверена, что мои родители следят за матчами, не спят в Европе, а также смотрят из Украины. Потом они присылают мне сообщения о том, что смотрели матчи и поддерживали меня.

Это просто невероятно. И я очень благодарна за всю поддержку, которую получила».