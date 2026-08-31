Світолина успешно стартовала на US Open-2026
Титулованная украинка отдала сопернице только 3 гейма
Елина Свитолина / Фото - United24
В ночь на 31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла матч в рамках первого раунда US Open.
Свитолина со счетом 6:1, 6:2 одержала победу над аргентинкой Соланой Сьеррой (№87 WTA).
Матч длился 53 минуты. За первые 13 минут поединка Элина повела со счетом 5:0. Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 6 двойных ошибок.
Это была первая личная встреча теннисисток.
Победительница матча сыграет с Майей Джойнт из Австралии или нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой.
Свитолина участвовала в основной сетке US Open 13 раз. Ее лучший результат – полуфинал в 2019 году.
Напомним, Диана Ястремская выбыла на старте US Open-2026.
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