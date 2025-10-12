Олег Гончар

В финале турнира ATP 1000 в Шанхае монегаск Валентен Вашеро (ATP 204) обыграл своего двоюродного брата, француза Артура Риндеркнеша (ATP 54) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Вашеро на дебютную в карьере победу потратил 132 минуты, за которые он подал восемь эйсов против 11 у брата. При этом оба допустили по одной двойной ошибке.

Также Вашеро реализовал три из 14 брейков против единственного использованного у Риндеркнеша.

Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР 1000, превзойдя рекорд Борны Чорича, который победил в 2022 году в Цинциннати.

Напомним, что Вашеро на пути к финалу обыграл Руне и Джоковича.