Владимир Кириченко

202-я ракетка мира представитель Монако Валентен Вашеро впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира категории Masters.

В 1/8 финала турнира в Шанхае он обыграл 31 ракетку мира нидерландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 23 минуты. За это время Вашеро выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету Грикспора 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Вашеро стал первым в истории представителем Монако, который дошел до 1/4 финала ATP-турнира.

Masters в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Напомним, 38-летний Новак Джокович стал самым старым четвертьфиналистом в истории Masters.